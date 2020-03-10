Dünya Ticaret Örgütü toplantıları iptal etti
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tehdidi Dünya Ticaret Örgütü'nü de hareke geçirdi. DTÖ, koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.
DTÖ Genel Sekreteri Roberto Azevedo, Cenevre'deki tüm ülke temsilciliklerine bir açıklama göndererek, çalışanlarından birinde virüs tespit edildiğini ve bu kişinin evinde karantinaya alındığını bildirdi.
TOPLANTILAR İPTAL EDİLDİ
Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve tüm DTÖ çalışanlarının bundan haberdar olduğu ifade edildi.
Azevedo, yaşanan gelişme ışığında DTÖ'nün yarından başlayarak 20 Mart'a kadar yapılması planlanan tüm toplantılarının iptal edildiğini misyon temsilcilerine iletti.
Öte yandan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bünyesindeki tüm toplantıların da nisan sonuna kadar iptal edildiği öğrenildi.
BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki panel ve konferanslar dahil tüm yan etkinlikler geçen hafta iptal edilmişti.
Ayrıca, BM Cenevre Ofisi ziyaretçilere kapatılmıştı.
KORONAVİRÜS AVRUPA'DA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR
Bu arada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'daki Çin pazarında çalışan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Böylece, Bulgaristan'da vaka sayısı 6'ya ulaştı.
Romanya'da da vaka sayısı 29'a çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 33 kişi koronavirüsten öldü
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
- Trump koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı
- Avrupa borsalarını koronavirüs vurdu! Haberlerin etkisiyle borsalar düşüşle kapandı
- Merkel, darbeci Hafter ile görüştü!
- Putin'e 'devlet darbesi' protestosu
- İtalya'da koronavirüs bilançosu: 1 günde 168 ölü!
- ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den İdlib açıklaması: Her şey masada
- BM'den koronavirüs önlemi
- Merkel'den korkutan koronavirüs açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?