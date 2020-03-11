Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı Nadine Dorries koronavirüse yakalandı
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Sağlık Bakanı Nadine Dorries'te koronavirüs tespit edildi. Dorries'in salı günü yapılan testlerinin pozitif çıktığı ve bakanın kendisini eve kapatarak izole ettiği açıklandı.
İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.
62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.
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