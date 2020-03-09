09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
SUDAN BAŞBAKANI'NIN KONVOYUNA BOMBALI SALDIRI

Son dakika haberine göre Sudan'da, 'un da bulunduğu konvoya saldırıda bulunuldu. Hamduk saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sudan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Hartum'da Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, başbakanın olaydan yara almadan kurtulduğunu yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN