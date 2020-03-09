09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi! "Sizi keseceğim"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
YUNAN ASKERLERİNİN ZULMÜ GÖRÜNTÜLENDİ! SİZİ KESECEĞİM

Son dakika haberi... Zaman zaman sığınmacılara silah doğrultan , zaman zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu doğrultuda ateş açıyor. Ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

GERÇEK MERMİ KULLANIYORLAR

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.

İKİ KİLOMETREDEN ATEŞ!

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI! "SİZİ KESECEĞİM"

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

Son dakika: Yunanistan'da göçmen şoku! Midilli'den gelen görüntü gerçekleri ortaya koydu... SON DAKİKA: YUNANİSTAN'DA "GÖÇMEN" ŞOKU! MİDİLLİ'DEN GELEN GÖRÜNTÜ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU...
Son dakika: Yunanistan'da göçmen şoku! Midilli'den gelen görüntü gerçekleri ortaya koydu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN