Son dakika: Selman darbesi! Gözaltılar devam ediyor...

Son dakika haberine göre; Suudi yönetimindeki gücünü artırmak isteyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkedeki üst düzey isimlere yönelik başlattığı operasyon kapsamında 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın diğer prensleri tutuklatma sebebi ise ‘darbe girişiminde’ bulunmak olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü. Amerikan basını ve bölgedeki medya organları, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'in önceki gün tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a "darbe girişiminde" bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını iddia etti. Tutuklananlar arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.



KRAL'IN TALİMATI VAR

Veliaht Prens Bin Selman'ın tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü. Haberlerde eski Veliaht Prens Nayef'in çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilmişti. Tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed'in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter'dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi. 2017'de şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti. Suudi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.



'ÖLDÜ' İDDİALARI SONRASI İLK KARE

Dünya basınında hakkında 'öldüğü ya da ölmek üzere olduğu' yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerinin yemin töreninde görüntülendi. Suudi Arabistan Haber Ajansı'nda (SPA) yer alan fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde, yeni büyükelçilerle el sıkıştığı görülüyor.