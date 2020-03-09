Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş karar! 9 ülkeye uçak ve gemi seferlerini durduruldu...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Suudi Arabistan 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurduğunu duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn'in de bulunduğu 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldığı bildirildi.

AA'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı haberine göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

SUUDİ ARABİSTAN UÇAK VE GEMİ SEFERLERİNİ DURDURDU

Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün içinde oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

KARA YOLU GİRİŞLERİNE YASAK GETİRİLMEDİ

Açıklamada, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'den gelenlere getirilen kısıtlamanın yalnızca havayolu üzerinden geçerli olduğu vurgulayarak, kara yolu girişlerine yasak getirilmediğine işaret edildi.

İçişleri yetkilisi, gerekli ve zorunlu önlemlerin alınarak tahliye, nakliye ve ticari seferlerin bunun dışında tutulduğu, ayrıca insani ve istisnai durumlar için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordine halinde olacağını belirtti.