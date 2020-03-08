09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kral Selman'ın öldüğü iddia ediliyordu! Son fotoğrafı ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
KRAL SELMAN'IN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYORDU! SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan 'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.

Dünya genelinde 2 milyonu aşkın takipçisi olan Twitter hesabı "mujtahidd" de dün Kral Selman'ın öldüğü ya da ölmek üzere olduğu yönündeki paylaşımın ardından basın organlarında da bu konuda haberler yer almıştı.

Wall Street Journal gazetesi de dün Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski Muhammed bin Nayif'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.

Kral Selman, bu haberlerin ardından ilk kez kameraların karşısına geçmiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN