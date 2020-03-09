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Dünya bu olayı konuşuyor! Cumhurbaşkanı kendisini karantinaya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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CUMHURBAŞKANI KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, çocuklarının okul arkadaşlarından birinde koronavirüs görülmesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Bir süre önce bir grup öğrenciyi kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, çocukların okul arkadaşlarından birinde koronavirüsün görülmesiyle birlikte önleyici bir tedbir olarak kendisini karantinaya aldı.

Portekiz Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sousa tüm kamu faaliyetlerini iptal ettiği ve evde kalacağı belirtildi.

Sousa kısa bir süre önce bir grup öğrenciyi 'nda kabul etmiş ancak daha sonra çocukların okul arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir belirti göstermediği belirtilen açıklamada, koronavirüs tespit edilen öğrencinin Sousa'nın ziyaret ettiği grubun içinde yer almadığı ifade edildi.

"KİMSE İLE EL SIKIŞMADI"
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sousa'nın 'evden çalışmaya devam ederken, önleyici tedbirler almakta örnek teşkil etmek için kendisini karantinaya aldığı' belirtildi.

"Sousa'nın öğrencilerle fotoğraf çektirdiği halde kimseyle el sıkışmadı" ifadelerine de yer verildi.

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