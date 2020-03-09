Dehşete düşüren görüntüler! Böyle defnedildi...

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden milletvekili Fatma Rehber, 8 Mart Pazar günü Tahran'ın hemen dışındaki Behesht-e-Zahra mezarlığında toprağa verildi. Rehber'in cenaze töreninde koruyucu kıyafet giyen görevliler dikkat çekti.

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olan Fatma Rehber, tedavi gördüğü Tahran'daki Mesih Daneşver Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhafazakâr kesimin önde gelen milletvekillerinden olan ve 3 dönem milletvekilliği yapan Rehber, geçen ay yapılan milletvekili seçimlerinde, Tahran'dan 12'nci sırada tekrar meclise girmeyi başarmıştı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre şu ana kadar 23 İranlı milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

Öte yandan İran medyası, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden İran İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber için cenaze töreni düzenleneceğini açıklamışt��.

Rehber'in cenaze töreninde en dikkat çeken ise koruyucu giysiler giyen adamlar oldu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in cesedini defnetmek için görevliler koruyucu kıyafet giydi.