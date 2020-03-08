Son dakika: İran'da şiddetli deprem! 2020 son depremler...

Son dakika haberine göre; İran'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran 'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi.

Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.