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Son dakika: İran'da şiddetli deprem! 2020 son depremler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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KOMŞUDA ŞİDDETLİ DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'ın sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depreme ilişkin can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü 'ın sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki yerel saatle 13.17'de kaydedildi.

Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberi... Yalova'daki son deprem İstanbul'da da hissedildi |Video izle

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