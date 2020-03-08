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Son dakika: Rusya’da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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RUSYA’DA ALARM! YENİ TESPİTLER YAPILDI

Son dakika haberine göre; ’da 3 yeni (Kovid-19) vakası tespit edildi. Öte taraftan Rusya’da vaka sayısı 17’ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı

'nın , Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni vakasının tespit edildiği bildirildi.

Hastalardan 3'ünün de 'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.

Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı.

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