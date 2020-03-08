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Son dakika: İngiliz - Rus uçakları arasında gerilim! İşte o fotoğraflar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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RUSYA’YA ŞOK! HAVADA KISTIRILDI

tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi. 'dan yapılan açıklamda ’ne ait Typhoons ve tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği duyuruldu.

'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle 'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı.

Rusya tarafı uçuşla ilgili bilgilendirme yaparak uçakların 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme! Havada gerilim... |Video İNGİLİZ UÇAKLARINDAN RUS UÇAĞINA ENGELLEME! HAVADA GERİLİM... |VİDEO

İŞTE HAVADA YAŞANAN GERİLİMİN FOTOĞRAFLARI

Açıklamada uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoons ve tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği belirtildi.

Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptığı açıklandı.

Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

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