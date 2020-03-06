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Son dakika: Tunus'un başkentinde bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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TUNUS'UN BAŞKENTİNDE BOMBALI SALDIRI

Son dakika haberi... Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlendiği bildirildi. Motosikletli bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi düzenledi.

Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı TUNUS’TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA BOMBALI SALDIRI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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