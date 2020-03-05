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Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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RUSYA'DA FACİA! ARACIYLA YAYALARIN ARASINA DALDI

'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'nın doğusunda bulunan Irkutsk bölgesindeki Kirensk kentinde alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı.

O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.
Son dakika: Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı | Video SON DAKİKA: RUSYA'DA FACİA! ARACIYLA YAYALARIN ARASINA DALDI | VİDEO

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