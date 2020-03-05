İran'dan Esad'a 400 terörist takviyesi!
Türkiye yaptığı başarılı operasyonlarla Esad rejimini iyice köşeye sıkıştırdı. Türk ordusunun gücü karşısında çaresiz kalan Esad yönetiminin imdadına İran koştu. İran, 400 kişiden oluşan milis güçlerini yardım etmesi için Esad'a gönderdi. İdlib'de Esad unsurlarına göz açtırmayan Türk SİHA'larının gücünü bilen İran, milislerine korunmak için de minibüslere saklanın talimatı verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de ağır darbeler indirdiği Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, saflarını güçlendirmek ve kayıplarını telafi etmek için 400 civarında unsurunu önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.
Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist unsurlar, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.
Kaynaklar, terörist unsurların Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.
GEÇEN AY DA SEVKİYAT YAPILMIŞTI
İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim saflarında yüzlerce unsurunu kaybeden söz konusu gruplar, ölen mensuplarının cesetlerini Deyrizor üzerinden Irak'a taşıyor.
İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor..İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.
Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.
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