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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Filistin'de olağanüstü hal ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2020
FİLİSTİN'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Son dakika haberine göre; bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle 'da olağanüstü hal ilan etti.

SON DAKİKA HABERİ; bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle 'da olağanüstü hal ilan etti.

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