Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Filistin'de olağanüstü hal ilan edildi

Son dakika haberine göre; Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

SON DAKİKA HABERİ; Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.