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Son dakika: ABD'den anlaşma sonrası ilk hava saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020
ABD'DEN ANLAŞMA SONRASI İLK HAVA SALDIRISI

Son dakika... - barış anlaşmasının 29 Şubat'ta imzalanmasının ardından ABD güçleri ilk kez Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenledi. ABD yetkilileri açıklamasında, bu saldırının savunma amaçlı olduğunu belirtti.

'daki birlikleri sözcüsü Col Sonny Leggett, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerince 'a yönelik gerçekleştirilen bu hava saldırısının savunma niteliği taşıdığını söyledi.

Taliban'ın son 24 saatte Afgan güvenlik güçlerine yönelik 43 saldırı düzenlediğini ifade eden Leggett, ülkedeki yabancı güçlerin gerekirse müttefiki olan hükümet güçlerini savunacağını belirtti.

"Taliban liderleri, saldırılarını azaltmak için uluslararası topluma söz verdi. Taliban'ın sözünü tutmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Leggett, ABD'nin barış konusunda kararlı olduğuna ancak gerektiğinde müttefiki Afgan güçlerini savunmaktaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Öte yandan Taliban militanları da Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 askeri öldürmüştü.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların 'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Barış görüşmeleri ABD'nin çabalarıyla Aralık 2018'te tekrar başlamıştı.

ABD-Taliban arasında 11 kez görüşmenin ardından uzlaşma sağlanan anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Son dakika: ABD ile Taliban arasında flaş anlaşma ABD İLE TALİBAN ARASINDA FLAŞ ANLAŞMA

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