Son dakika: ABD'den anlaşma sonrası ilk hava saldırısı
Son dakika... ABD-Taliban barış anlaşmasının 29 Şubat'ta imzalanmasının ardından ABD güçleri ilk kez Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenledi. ABD yetkilileri açıklamasında, bu saldırının savunma amaçlı olduğunu belirtti.Afganistan'daki ABD birlikleri sözcüsü Col Sonny Leggett, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerince Taliban'a yönelik gerçekleştirilen bu hava saldırısının savunma niteliği taşıdığını söyledi.
Taliban'ın son 24 saatte Afgan güvenlik güçlerine yönelik 43 saldırı düzenlediğini ifade eden Leggett, ülkedeki yabancı güçlerin gerekirse müttefiki olan hükümet güçlerini savunacağını belirtti.
"Taliban liderleri, saldırılarını azaltmak için uluslararası topluma söz verdi. Taliban'ın sözünü tutmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Leggett, ABD'nin barış konusunda kararlı olduğuna ancak gerektiğinde müttefiki Afgan güçlerini savunmaktaki sorumluluğuna dikkati çekti.
Öte yandan Taliban militanları da Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 askeri öldürmüştü.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.
Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.
Barış görüşmeleri ABD'nin çabalarıyla Aralık 2018'te tekrar başlamıştı.
ABD-Taliban arasında 11 kez görüşmenin ardından uzlaşma sağlanan anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ruhani kötü haberi İran'a duyurdu
- AB'de koronavirüs paniği! Test sonucu pozitif çıktı...
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye koronavirüs şoku!
- Çinlilerin Türk korkusu! Yıllar sonra ortaya çıktı...
- ABD’de facia: 25 ölü, 150’den fazla yaralı
- Dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular
- Komşuda koronavirüsten ilk ölüm!
- AB’den ikiyüzlü hareket!
- Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili açıklama
- Irak'tan flaş karar! O bölgede cemaatle namaz kılınmayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?