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Donald Trump'ın rakibi kim olacak? İlk sonuçlar geldi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
DONALD TRUMP'IN RAKİBİ KİM OLACAK? İLK SONUÇLAR GELDİ...

Son dakika haberine göre; 3 Kasım 2020'de yapılacak olan Başkanlık seçimleri için 'ın en büyük rakibi neredeyse belli oldu. Demokratların önde gelen adayları ve arasında geçen ön seçimlerde kritik bir eşik atlatıldı.

'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 11 eyaletin 8'inde kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi 3 eyaleti önde tamamladı.

'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Virginia, Alabama, Oklahoma, , Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde ipi Biden göğüsledi.

Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı.

KRİTİK EYALETLER BEKLENİYOR

Öte yandan halen devam eden oy sayım sürecinde en fazla delege sayısına sahip California ile Teksas eyaletlerinden gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. Benzer şekilde Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Sandık çıkış anketlerine göre California'da ve Teksas'ta Sanders'ın önde olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı ise böylece ilk ön zaferini almış oldu.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı 'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

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