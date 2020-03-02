The Guardian: Beşar Esad 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı

İdlib'de Beşar Esed rejimine ait iki savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulması dünya medyasında büyük yankı buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, konuyla ilgili servis ettiği haberde Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta aynı gün iki savaş uçağı birden kaybetmediğine vurgu yaptı.

Türk ordusunun Beşar Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Pınarı Harekatı'nı dünya basını da sıkı tabibe aldı.



İngiltere'de The Guardian gazetesi, konuyla ilgili okurlarına servis ettiği haberde Esed rejimine ait 2 savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulmasına geniş yer ayırdı.

ESAD, 8 YILLIK SAVAŞTA BİR İLKİ YAŞADI

Beşar Esad'ın 8 yıllık savaşta aynı günde 2 uçağının birden vurulması ile bir ilki yaşadığına dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarını artırdı. İki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok edilmesi ile rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

