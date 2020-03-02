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Son dakika: Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG, 4 SÜRYANİ'Yİ KAÇIRDI

Son dakika... Terör örgütü YPG, 'nin kuzeydoğu kesiminde Asuri Güvenlik Gücü'nde (Sotooro) görev yapan 4 kişiyi kaçırdı.

Asuri Federasyonu yayın organı Hujada'nın haberinde, 'nin kuzeydoğusunda YPG'nin Suriye uyruklu 4 'yi kaçırdığı belirtildi.

Haberde, YPG'nin, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikaste işaret edilerek, YPG'nin bölgede yaşayan Süryanilere yönelik etnik temizlik, adam kaçırma, hırsızlık ve sistematik baskıları anımsatıldı.

İsveç ve 'nin eleştirildiği haberde, terör örgütü YPG'nin tekrar eden suistimallerine karşı söz konusu partilerin terör örgütlerini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Özellikle Hristiyan Demokrat Partisi'nin Hristiyanları koruyacağı sözü vermesine rağmen, Hristiyanların öldürülmesine göz yumduğu eleştirisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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