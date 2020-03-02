Son dakika: Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı!
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
Son dakika haberi... Filipinler’de eski bir güvenlik görevlisi, bir alışveriş merkezinde 20'den fazla kişiyi rehin aldı. Rehin olayını gerçekleştiren kişinin eskiden alışveriş merkezinde çalıştığı, olayda bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin San Juan kentinin Greenhills bölgesinde yer alan V-Mall alışveriş merkezinde 20'den fazla kişi eski bir güvenlik görevlisi tarafından rehin alındı.
POLİS KUŞATMASI
Silah seslerinin duyulduğu binanın polis tarafından kuşatıldığı, diğer müşterilerin tahliye edildiği ve en az 20 kişiyi rehin alan eski güvenlik görevlisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
REHİN ALAN KİŞİ AVM ÇALIŞANI
Ayrıca, rehin olayını gerçekleştiren kişinin eskiden alışveriş merkezinde çalıştığı, olayda bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Irak'ta hükümet krizi! Görevden çekildi
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
- Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 89 bini aştı
- ABD Savunma Bakanı Esper’in Afganistan paylaşımında “Türk general” detayı
- Libya'da darbeci Hafter'den alçak saldırı!
- Putin’den flaş İdlib açıklaması
- Ukrayna Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
- Yunan adalarına ulaşan mültecilere sert müdahale
- "Türkiye, Rusya üzerinde uçacak"
- Irak'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
- BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…