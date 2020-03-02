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Son dakika: Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
O ÜLKEDE AVM'DE EN AZ 20 KİŞİ REHİN ALINDI

Son dakika haberi... ’de eski bir güvenlik görevlisi, bir alışveriş merkezinde 20'den fazla kişiyi rehin aldı. Rehin olayını gerçekleştiren kişinin eskiden alışveriş merkezinde çalıştığı, olayda bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kentinin Greenhills bölgesinde yer alan V-Mall alışveriş merkezinde 20'den fazla kişi eski bir güvenlik görevlisi tarafından rehin alındı.

POLİS KUŞATMASI

Silah seslerinin duyulduğu binanın polis tarafından kuşatıldığı, diğer müşterilerin tahliye edildiği ve en az 20 kişiyi rehin alan eski güvenlik görevlisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

REHİN ALAN KİŞİ AVM ÇALIŞANI

Ayrıca, rehin olayını gerçekleştiren kişinin eskiden alışveriş merkezinde çalıştığı, olayda bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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