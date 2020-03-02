Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 89 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Salgında 3 bin 44 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
- AB'den İdlib için olağanüstü toplantı çağrısı
- Katil Esad köye saldırdı! Ölü ve yaralılar var
- Irak'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!
- Libya'da darbeci Hafter'den alçak saldırı!
- Irak'ta hükümet krizi! Görevden çekildi
- ABD Savunma Bakanı Esper’in Afganistan paylaşımında “Türk general” detayı
- Hindistan'da Müslümanlara büyük zulüm!
- Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı
- Hafter heyetinden katil Esad rejimine ziyaret
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
- BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…
- Ege Denizi’nde korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video