01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika... AB'den İdlib için olağanüstü toplantı çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020
AB'DEN İDLİB İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Son dakika haberine göre , 'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN