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Libya'da darbeci Hafter'den alçak saldırı! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020
LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'DEN ALÇAK SALDIRI!

Son dakika haberi! 'da darbeci 'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

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