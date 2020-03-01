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Son dakika: Irak'ta hükümet krizi! Muhammed Tevfik Allavi görevinden çekildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020
IRAK'TA HÜKÜMET KRİZİ! GÖREVDEN ÇEKİLDİ

Son dakika haberine göre ’ta , hükümeti kurma görevinden çekildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.

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