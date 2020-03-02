Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!

Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze düştü. İran ve ABD arasında yaşanan gerilim sonrası aynı bölgeye defalarca füzeli saldırı gerçekleştirilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.



Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.