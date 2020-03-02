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Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
IRAK'TA YEŞİL BÖLGE'YE FÜZELİ SALDIRI!

Son dakika haberi... ’ın başkenti ’ta, Büyükelçiliği’nin de bulunduğu ’ye 2 füze düştü. ve ABD arasında yaşanan gerilim sonrası aynı bölgeye defalarca füzeli saldırı gerçekleştirilmişti.

'ın başkenti 'ta hükümet binalarının bulunduğu 'ye 2 füze atıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

Yeşil Bölge'de bulunan Büyükelçiliği'ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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