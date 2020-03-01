Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı
Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) Avustralya’da ilk can kaybı yaşandı.
Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya'da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Avustralya'nın başkenti Perth'teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı.
Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9'unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.
Çin ve İran'dan gelenlere seyahat yasağı uygulayan Avustralya'da, şu ana kadar hayatını kaybeden kişi ile birlikte 26 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da helikopter düştü!
- O ülkede koronavirüsten ilk can kaybı
- Trump'tan Patriot mesajı
- Yunan polisi mültecilere ateş açtı
- Putin ve Macron İdlib hakkında görüştü
- Komşuda koronavirüs sayısı arttı
- Çin'de koronavirüs dehşeti büyüyor! İşte son rakam!
- Son dakika: Pompeo'dan çok sert 'İdlib' tepkisi: Aşağılık ve utanmaz saldırı
- Tarihi imzalar atıldı! ABD askerleri çekilecek
- Tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video
- 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?
- 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste!
- 29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak?
- Trabzonspor Rizespor canlı anlatım izle! TS Rizespor CANLI | Video
- İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...
- Konyaspor – Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı!
- Artık gün nedir? Artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün anlamı…
- 2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?