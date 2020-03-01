01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020
O ÜLKEDE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM!

’de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ’da ilk can kaybı yaşandı.

Batı Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, 'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki 'nda karantinaya alınan "" adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya'da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Avustralya'nın başkenti Perth'teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı.

Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9'unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.

ve İran'dan gelenlere seyahat yasağı uygulayan Avustralya'da, şu ana kadar hayatını kaybeden kişi ile birlikte 26 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Çin'de koronavirüs dehşeti büyüyor! İşte son rakam! ÇİN'DE KORONAVİRÜS DEHŞETİ BÜYÜYOR! İŞTE SON RAKAM!
Türk Hava Yolları'ndan İtalya seferlerinde koronavirüs iptali TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN İTALYA SEFERLERİNDE KORONAVİRÜS İPTALİ
Gürcistan'da koronavirüs sayısı 3'e çıktı GÜRCİSTAN'DA KORONAVİRÜS SAYISI 3'E ÇIKTI
İspanya'da koronavirüs paniği! İSPANYA'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN