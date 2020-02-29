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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MICHEL İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Son dakika haberi: İdlib saldırısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi izleyen milletime sesleniyorum... |Video SON DAKİKA HABERİ: İDLİB SALDIRISI SONRASI KONUŞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİ İZLEYEN MİLLETİME SESLENİYORUM... |VİDEO

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