29 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ilk can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2020
O ÜLKEDE KORONAVİRÜSTEN İLK CAN KAYBI

Son dakika haberleri... 'de bağlantılı ilk ölümün Washington eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.

Detaylar gelecek...

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