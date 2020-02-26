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Rusya lideri Vladimir Putin, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN’IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

’nın Büyükelçiliğinin hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı , bugün 66 yaşına giren Başkan ’ın doğum gününü kutladı.

'nın Büyükelçiliğinin hesabından yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.

26 Şubat 1954'te doğan Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.

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