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Son dakika | Almanya'da bir saldırı daha!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
ALMANYA'DA BİR SALDIRI DAHA!

Son dakika haberi...'da Volkmarsen kentinde bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığı ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Polis, araç sürücüsünün gözaltına aldı.

'da karnaval festivalinin sürerken, Kassel kentindeki yürüyüş sırasında bir saldırı gerçekleşti.

Polis sözcüsü, bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığını açıkladı. Yerel medya çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtiyor.

Almanya, geçen hafta ırkçı terör saldırısıyla sarsılmıştı. Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye giren saldırgan ateş açmış, saldırıda beşi Türk dokuz kişi can vermişti.

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