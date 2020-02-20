Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Tehlike haline geldi"

Almanya'da dün akşam iki ayrı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Irkçı saldırı sonrası açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var." açıklamasında bulunmuştu. Bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'dan geldi. Maas, ırkçı terörün ülkede yeniden bir tehlike haline geldiğini belirtti.

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı.

"IRK VE DİN AYRIMI YAPMIYORUZ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal ederek, "Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz. Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" dedi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hanau'daki saldırıya ilişkin şüphelerin doğrulanması durumunda bunun bir yıl içinde üçüncü ırkçı saldırı olacağını söyledi.

"TEHLİKE HALİNE GELDİ"

"Irkçı terör ülkemiz için yeniden bir tehlike haline geldi." ifadesini kullanan Maas, özgürlüğün düşmanlarına demokrasinin karşı koyması gerektiğini aktardı.

Maas, Türk kökenli bir Twitter kullanıcısının "Korkuyoruz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Sağcı teröre karşı bu kadar çaresiz miyiz?" paylaşımına da cevap verdi.

"KORKUNUZ KORKUMUZDUR"

Irkçı teröre tahammül edilemeyeceğini belirten Maas, "Korkunuz korkumuzdur. Sizi tehdit eden bizi tehdit etmiştir. Hanau'dan sonra ırkçılığa tüm kararlılıkla daha da fazla karşı durmak önemlidir. Her zaman ve her yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Hanau kentinde yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı sarsıldığını belirterek, bu şiddet olayının sadece kentte değil, ülkede de birçok şeyi değiştireceğini ifade etti.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Bugün bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullanan Bouffier, Hanau kentindeki ırkçı terörün uluslararası alanda da dikkat çektiğini kaydetti.

Bouffier, başka bir ülkeden Almanya'ya gelen insanların, burayı kendilerine yurt edenlerin korku duyduklarını bildiğini ifade ederek, "Bunu anladığımızı söylemek istiyorum. Irkçılığa, kışkırtıcılığa ve nefrete karşı mücadele etmek için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.