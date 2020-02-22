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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'yi aklama çabası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
SKANDAL KAŞIKÇI HAMLESİ!

Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci 'nın cinayetini yöneten isim olarak bilinen ve eski kraliyet divanı müsteşarı olan Kahtani, Suud yönetimi tarafından aklanmaya çalışılıyor.

Muhammed bin Selman'a yakın olması itibariyle ülkenin güçlü simalarından olan ancak Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018'den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, Başsavcılığın beraatini duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Ülkenin Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın Turki Al eş-Şeyh de Kahtani'nin "beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu" resmi Twitter hesabından "en güzel kaside" başlığıyla paylaştı.

Kendini aklamaya çalışan Kahtani tarafından yazıldığı tahmin edilen sözlerin seslendirildiği videoda Suudi yargısı övülürken, çeşitli basın organlarıyla Suudi Arabistan'a saldırmakla suçlanıyor.

"Düşmanlardan gelen eleştirilerin Kahtani ve Suudi Arabistan için onur olduğu" savunulan videoda, ayrıca birtakım asılsız ifadelerle Türk tarihine yönelik eleştiriler de seslendiriyor.

Bu arada, uluslararası basın, Kahtani'nin beraatini kutlayan söz konusu videonun yetkililer tarafından paylaşılmasını, kendisinin yeniden göreve getirilebileceği şeklinde yorumladı.

NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan Başsavcılığı, 'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu.

Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasında 5 isme idam! Kahtani, Uteybi ve Asiri... SON DAKİKA: CEMAL KAŞIKÇI DAVASINDA 5 İSME İDAM! KAHTANİ, UTEYBİ VE ASİRİ...

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