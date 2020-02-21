Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı. Hanau İslam Cemiyeti'nde Cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.
Hanau İslam Cemiyetinde Cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.
Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde Cuma namazı sonrası Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
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