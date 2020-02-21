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Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
PAKİSTAN BAŞBAKANI, YENİ HASTANEYE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İSMİNİ VERDİ

Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye Başkan 'ın ismini verdi. Başbakan Khan, yaptığı açıklamada, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400’e çıkarıldığını hatırlattı ve 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Başbakanı İmran Khan, Muzaffargarh bölgesindeki Pencap kentinde açılışını yaptığı hastaneye Başkan 'ın adını verdi.

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi PAKİSTAN BAŞBAKANI, YENİ HASTANEYE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İSMİNİ VERDİ

Başbakan Khan, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400'e çıkarırken, 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceği, kalan yatakların ücretlendirileceğini açıkladı.

Khan, tören sırasında hastanenin Başkanı Khawaja Umar Farooq ve Kurucu Başkanı Mian Muhammad Ahsan ile bir araya geldi. Pencap Belediye Başkanı Sardar Usman Buzdar'da törene katılarak, yaptığı açıklamada hastanede, evsiz ve yoksullara barınak ve gıda desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'ye Pakistan'ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

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