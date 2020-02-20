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Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020
TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI STONE'A 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Son dakika... Başkanı 'ın kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve soruşturmasında ismi geçen Roger , 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Washington'da, 'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi.

Yargıç Amy Berman Jackson, Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

- STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, 'nın 2016'da başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi 'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

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