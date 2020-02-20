Yemen ordusu Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde Husilere ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı düşürdü. Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Durayhimi ilçesinde bir SİHA tespit edildiği belirtildi.

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilere ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüklerini duyurdu. Orduya bağlı Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Durayhimi ilçesinde bir SİHA tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İran destekli Husilere ait SİHA'nın havada vurulduğu aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir SİHA'nın düşürüldüğünü bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.