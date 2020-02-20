20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Yemen ordusu Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020
YEMEN ORDUSU HUSİLERE AİT BİR SİHA'YI DÜŞÜRDÜ

, Hudeyde kentinde Husilere ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı düşürdü. Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Durayhimi ilçesinde bir tespit edildiği belirtildi.

, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilere ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüklerini duyurdu. Orduya bağlı Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Durayhimi ilçesinde bir tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İran destekli Husilere ait SİHA'nın havada vurulduğu aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir SİHA'nın düşürüldüğünü bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli , Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN