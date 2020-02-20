Trump, Ulusal İstihbarat Başkanlığının başına Richard Grenell'i getirdi! Richard Grenell kimdir?
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ABD Başkanı Donald Trump, Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i Ulusal İstihbarat Başkanlığına (DNI) vekil olarak atadı. Grenell, ilk eş cinsel kabine üyesi olarak da tarihe geçecek.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i Ulusal İstihbarat Başkanlığına (DNI) vekil olarak atadığını duyurdu.
Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi son derece iyi temsil etti ve ben onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Grenell, ilk eş cinsel kabine üyesi olarak da tarihe geçecek.
Öte yandan Ağustos 2019'da Ulusal İstihbarat Başkanı Dan Coats, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi kapsayan değerlendirmelerde Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında görevinden istifa etmişti.
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