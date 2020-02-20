Son dakika: Reuters duyurdu! Türkiye, İran, Rusya Tahran'da bir araya gelecek
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
Reuters'ın son dakika haberine göre, İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesi bir seçenek olabilir. Türkiye, Rusya ve İran gelecek ay Tahran'da bir araya gelecek. Rus heyeti öncesinde bir araya gelebilir.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de tırmanan gerilim dünya tarafından anbean izlenirken, Reuters haber ajansı garantör ülkelerin Mart ayında yeniden bir araya geleceğini duyurdu.
Ajansa konuşan Türk yetkililer, Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'daki zirvede buluşacağını, öncesinde ise Rus heyetinin Ankara'ya gelebileceğini söyledi.
Türk yetkililerin verdiği bir başka önemli bilgi ise, Türkiye ve Rusya İdlib çevresinde birlikte devriye gezmeyi görüşebilir. Söz konusu devriye, bölgedeki güvenliğin sağlanması için bir seçenek olarak görülüyor.
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