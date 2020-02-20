20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Reuters duyurdu! Türkiye, İran, Rusya Tahran'da bir araya gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
REUTERS DUYURDU! TÜRKİYE, İRAN, RUSYA BİR ARAYA GELECEK

Reuters'ın son dakika haberine göre, 'de ve 'nın ortak devriyesi bir seçenek olabilir. Türkiye, Rusya ve gelecek ay Tahran'da bir araya gelecek. Rus heyeti öncesinde bir araya gelebilir.

Suriye'nin kuzeyindeki 'de tırmanan gerilim dünya tarafından anbean izlenirken, Reuters haber ajansı garantör ülkelerin Mart ayında yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Ajansa konuşan Türk yetkililer, , ve 'ın Tahran'daki zirvede buluşacağını, öncesinde ise Rus heyetinin Ankara'ya gelebileceğini söyledi.

Türk yetkililerin verdiği bir başka önemli bilgi ise, Türkiye ve Rusya İdlib çevresinde birlikte devriye gezmeyi görüşebilir. Söz konusu devriye, bölgedeki güvenliğin sağlanması için bir seçenek olarak görülüyor.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin açıklama SON DAKİKA: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA İLE İDLİB GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika haberi... Pentagon'dan İdlib açıklaması: Esad rejimine baskı uygulanmalı SON DAKİKA HABERİ... PENTAGON'DAN İDLİB AÇIKLAMASI: ESAD REJİMİNE BASKI UYGULANMALI
Türkiye'den kritik İdlib açıklaması! ''Türkiye tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak'' TÜRKİYE'DEN KRİTİK İDLİB AÇIKLAMASI! ''TÜRKİYE TEHDİT TEŞKİL EDEN TÜM HEDEFLERİ VURACAK''
Son dakika... Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması SON DAKİKA... RUSYA'DAN FLAŞ TÜRKİYE VE İDLİB AÇIKLAMASI
Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib görüşmesi! TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA KRİTİK İDLİB GÖRÜŞMESİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN