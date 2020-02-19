Son dakika: Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Son dakika haberi... Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter milislerinin Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı. Darbeci Hafter'in Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyuruldu.
Son dakika haberi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter milislerinin Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.
TRABLUS LİMANI'NA SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
Hafter'e bağlı milisler, dün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.
"Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei ise daha sonra yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı ikinci kez roketlerle hedef aldığını söylemişti.
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