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Son dakika: Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmeleri askıya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
SALDIRI SONRASI ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Son dakika haberi... Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter milislerinin Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı. Darbeci Hafter'in Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyuruldu.

Son dakika haberi, Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter milislerinin Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

TRABLUS LİMANI'NA SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Hafter'e bağlı milisler, dün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

"Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei ise daha sonra yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı ikinci kez roketlerle hedef aldığını söylemişti.

Hafter destekli teröristlerden Trablus Limanı'na roketli saldırı! HAFTER DESTEKLİ TERÖRİSTLERDEN TRABLUS LİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI!
Son dakika haberi... Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci saldırı SON DAKİKA HABERİ... HAFTER MİLİSLERİNDEN TRABLUS LİMANI'NA İKİNCİ SALDIRI

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