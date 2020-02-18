Son dakika: Rusya, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklıyor
Son dakika haberine göre, Rusya koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle 20 Şubat'tan itibaren Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu.
Rusya'daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.
Rusya, Corona virüsünün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.
Corona virüsüne ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Korkulan oldu! Kilit isim de hayatını kaybetti...
- Uygur Türklerine baskının belgeleri sızdı!
- 7 yaşındaki kız çocuğu plastik torbanın içinde...
- Camilere saldırı hazırlığındaydılar!
- BM'den flaş koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz!
- Yunanistan'da kriz büyüyor! Hayat adeta durma noktasına geldi
- Dünya bu kazayı konuşuyor! 30 araç birbirine girdi
- Filistin'deki bir üniversitede patlama
- Başörtü yasağı uygulamayan okul müdürüne ölüm tehdidi!
- Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm canlı izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
- TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!
- Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
- İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var?
- 240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?