18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2020
RUSYA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI! ÜLKEYE GİRİŞLERİ YASAKLANIYOR

Son dakika haberine göre, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle 'tan itibaren vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu.

'daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.

Rusya, Corona virüsünün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.

Corona virüsüne ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır" demişti.

Rusya Devlet Başkanı , Corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.

BM'den flaş koronavirüs açıklaması: Gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeliyiz BM'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: GELİŞMEMİŞ ÜLKELERE SIÇRAMA İHTİMALİNDEN ENDİŞELİYİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN