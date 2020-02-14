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Suriye'de yürekleri yakan kare! İman bebek soğukta gözleri açık can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
İMAN BEBEK SOĞUKTA GÖZLERİ AÇIK CAN VERDİ

'de rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evsiz kalan ve sığındıkları sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.

İman bebek, 'den göç ederek Afrin'in güneybatısındaki bir geçici barınma alanında camsız bir barakada kalan ailesi tarafından dün sabah 'ne getirilmişti.

Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı.

Afrin Şifa Hastanesi'nin, AA ile paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekildiğini bildirdiği fotoğrafta, İman'ın gözlerinin açık olduğu görülürken, bir elin, fotoğraf çekimi için küçük bebeğin bedenini doğrulttuğu fark ediliyor.

Hastanenin ölüm raporunda, yalnızca 4,5 kilogram olan İman bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesinin kesilip kalbinin durduğu, beslenme yetersizliği çektiği ve aynı zamanda "serebellar atrofi" (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtilmişti.

Ailenin, ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent 'ın bölgesinden 2018'de İdlib'e göç ettiği, bombardımanlar nedeniyle burada birkaç kez yer değiştirdikten sonra - sınırı yakınlarında Afrin kırsalına kaçtığı öğrenilmişti.

Suriye'de rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

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