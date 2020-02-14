Suriye'de yürekleri yakan kare! İman bebek soğukta gözleri açık can verdi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evsiz kalan ve sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.
İman bebek, İdlib'den göç ederek Afrin'in güneybatısındaki bir geçici barınma alanında camsız bir barakada kalan ailesi tarafından dün sabah Afrin Şifa Hastanesi'ne getirilmişti.
Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı.
Afrin Şifa Hastanesi'nin, AA ile paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekildiğini bildirdiği fotoğrafta, İman'ın gözlerinin açık olduğu görülürken, bir elin, fotoğraf çekimi için küçük bebeğin bedenini doğrulttuğu fark ediliyor.
Hastanenin ölüm raporunda, yalnızca 4,5 kilogram olan İman bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesinin kesilip kalbinin durduğu, beslenme yetersizliği çektiği ve aynı zamanda "serebellar atrofi" (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtilmişti.
Ailenin, Rusya ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden 2018'de İdlib'e göç ettiği, bombardımanlar nedeniyle burada birkaç kez yer değiştirdikten sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında Afrin kırsalına kaçtığı öğrenilmişti.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti.
Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi
- Kerkük'te füzeli saldırı!
- Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş!
- 'Jedi' projesinde flaş gelişme! ABD'de savaş kızıştı
- Trump'a bir şok daha!
- Almanya'da camiler için bomba ihbarı yağdı!
- Çin son dakika olarak duyurdu! Korkutan rakam...
- Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...
- ABD açıkladı! ''İran'ın teknesine el koyduk''
- Çin'de işler kötüye gidiyor! 200 milyon öğrenci...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?