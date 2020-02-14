Çin'de doğrudan eğitime Covid-19 engeli! 200 milyon öğrenci...
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 200 milyon öğrenciye online eğitim verilmesi tavsiye edildi. Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, 200 milyondan fazla öğrenci bulunan ülkede, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden sonra öğretmenler internet üzerinden ders vermeye başladı.Eğitim Bakanlığı, 17 Şubat'ta başlayacak 2. yarıyılın salgın nedeniyle tekrar ertelenmesi sonrası okullara uzaktan eğitime başlamaları tavsiyesinde bulundu.
Hükümet, salgının yayılmasını önlemek adına insan hareketini azaltmak için halka "gereksiz durumlarda evden çıkmaması" çağrısı yaparken öğretmenler de evlerinde veya çalıştıkları okulların sınıflarında tek başlarına çektikleri ders videolarını mobil uygulamalara yüklüyor.
Okullar henüz açılmasa da öğrenciler, online izledikleri bu dersler hakkında öğretmenlere uygulama üzerinden soru sorabiliyor.
Videoların bazılarında Kovid-19 ile mücadeleye dair eğitimler, bazılarında temel dersler, bazılarında ise çeşitli hobilere ilişkin konular işleniyor.
Kovid-19 salgınıyla önemi giderek artan uzaktan eğitim modelini geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, "ulusal internet bulut sınıfı" adında ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar birçok önemli dersin online verilebileceği bir platform kurmayı da planlıyor.
Bakanlığın tavsiyesinin resmiyete dökülmesi halinde bunun, dünyadaki en geniş katılımlı uzaktan eğitim deneyimi olacağı belirtiliyor.
İNGAPUR'DA DİNİ KURULUŞLAR ETKİNLİKLERİNİ ASKIYA ALDI
Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle Singapur'un büyük dini kuruluşlarından bazıları, etkinliklerini askıya almaya ya da iptal etmeye başladı.
Straits Times'ın haberine göre, 16 bin mensubu bulunan "City Harvest Kilisesi" (CHC), Suntec Singapur Kongre ve Fuar Merkezi'nde yer alan bir oditoryumda düzenli olarak toplandıkları yerde verdiği hizmetlerini yerine getirmeyeceğini ancak bunları çevrim içi yayınlayacağını açıkladı.
CHC, üyelerine yazdığı mektupta ve Facebook'tan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"Geçen hafta artan Kovid-19 vakaları göz önüne alındığında, cemaatimiz için en iyi şeyin hizmeti çevrim içi yerine getirmek olduğuna karar verdik. Bu da demektir ki Suntec'te hizmet için fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz ancak evde kalıyor ve CHC uygulaması veya internet sitemiz aracılığıyla çevrim içi olarak birlikte ibadet ediyoruz."
"Grace Assembly of God Kilisesi", iki çalışanında Kovid-19 tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine, çarşamba gününden itibaren iki hafta boyunca tüm hizmet ve faaliyetlerini durdurdu. Dün, kiliseyle bağlantılı diğer 5 kişide daha virüse rastlanmasıyla buradaki vaka sayısı 7'ye çıktı.
"Kong Meng San Phor Kark See Manastırı", Facebook'tan yaptığı paylaşımda, ayın geri kalan kısmında tüm etkinlikleri, sınıfları ve grup olarak ilahi söylemeyi askıya aldığını açıkladı.
Singapur Budist Federasyonundan bu ayın başında yapılan uyarıda, Budist manastırlarına, dini toplantıların azaltılma ve gerekli olması halinde bu tür etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.
Singapur'da şimdiye kadar toplam 58 kişinin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi.
ÖLÜ SAYISI 1381'E ÇIKMIŞTI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381'e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı belirtilmişti.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi
- Çin son dakika olarak duyurdu! Korkutan rakam...
- 'Jedi' projesinde flaş gelişme! ABD'de savaş kızıştı
- Kerkük'te füzeli saldırı!
- İman bebek soğukta gözleri açık can verdi
- Almanya'da camiler için bomba ihbarı yağdı!
- Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş!
- Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...
- Trump'a bir şok daha!
- ABD açıkladı! ''İran'ın teknesine el koyduk''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?