'Jedi' projesinde flaş gelişme! ABD'de savaş kızıştı
ABD'de mahkeme, Microsoft'un kazandığı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesinin durdurulması için Amazon'un talebini kabul etti. Yarın başlaması planlanan projeyle ilgili henüz gerekçeli kararını sunmayan yargıç, durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı Amazon'un 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi müdahale etti.
Amazon şirketinin, Pentagon'un JEDI ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada Yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurdu.
42 MİLYON DOLAR GÜVENCE
Yargıç, yarın başlaması planlanan projeyle ilgili gerekçeli kararını henüz sunmazken, Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.
Amazon, dava dosyasında ihalenin tekrar değerlendirilmesini talep ederken, aynı zamanda projenin durdurulması talebinde bulunmuştu.
Açtığı davaya ilişkin yaptığı açıkalamada Amazon, "JEDİ değerlendirme süreci, birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer vermişti.
Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
PENTAGON'UN 10 MİLYAR DOLARLIK JEDİ İHALESİNİ, MİCROSOFT KAZANMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.
Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.
Pentagon'un JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İşte BAE gerçeği! Türkiye karşıtı lobilere...
- Trump'a bir şok daha!
- İki Rus kadın karantinadan kaçtı!
- 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi
- Koronavirüsün ateşi Japonya'ya sıçradı!
- Kerkük'te füzeli saldırı!
- ABD ordusundan Filipinler açıklaması
- ABD açıkladı! ''İran'ın teknesine el koyduk''
- Almanya'da camiler için bomba ihbarı yağdı!
- Amazon'da genel merkezinde bomba alarmı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?