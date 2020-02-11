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İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede çirkin saldırı: Irkçı sloganlar yazıldı! 70 araca zarar verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
İSRAİL'DE ÇİRKİN SALDIRI

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede 70 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup sabah erken saatlerde 'in kuzeyindeki Celile kentine bağlı Çeş beldesine baskın düzenledi.

70 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, IRKÇI SLOGANLAR YAZILDI

Fanatik Yahudiler bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 70 araca zarar verdi.

Öte yandan İsrail polisi, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki ve 'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşad��ğı yerleşimlere saldırılar gerçekleştiriyor.

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