İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede çirkin saldırı: Irkçı sloganlar yazıldı! 70 araca zarar verildi
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede 70 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi sabah erken saatlerde İsrail'in kuzeyindeki Celile kentine bağlı Çeş beldesine baskın düzenledi.
70 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, IRKÇI SLOGANLAR YAZILDI
Fanatik Yahudiler bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 70 araca zarar verdi.
Öte yandan İsrail polisi, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşad��ğı yerleşimlere saldırılar gerçekleştiriyor.
FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS: TRUMP'IN PLANINI REDDEDİYORUM, TARİHE KUDÜS'Ü SATAN BİRİ OLARAK GEÇMEYECEĞİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik ve SMO İdlib'de harekete geçti
- Esad rejimine ait askeri araç böyle imha edildi
- Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı
- Koronavirüs üst düzey yetkilileri görevlerinden etti
- 12 yıl sonra ilk! Kar yağışı etkili oldu
- Trump'tan ilginç koronavirüs açıklaması
- Bilim adamlarının çözemediği Türkler! 145 yaşına kadar uzanan sıra dışı yaşam!
- Korkunç rakam açıklandı!
- İrlanda'daki seçimde "tarihi başarı"
- Trump: Sonraki gündemimiz Avrupa olabilir
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
- 11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Sivas kar tatili haberi geldi mi? 11 Şubat Salı Sivas yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika kar tatili…
- 11 Şubat Salı Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika açıklamaları! Valilik MEB…