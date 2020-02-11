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Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
SURİYE'DE MUHALİFLER REJİM HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ

Çatışmaların devam ettiği 'de Esad rejimine ait bir helikopter düşürüldü. ’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.

Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait 2 tankı imha ederken, 1 tank ve 1 adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, ay başında Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi ve Neyrab ve Afis'in de aralarında olduğu bazı köylere hakim olmuştu.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

'nin kuzeybatısındaki , neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü | Video SURİYE'DE MUHALİFLER REJİM HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ | VİDEO

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VERTUNI VERTUNI

HA ESAD UNSURLARI GEBERMIS HA BIR DOMUZ GEBERMIS BUNLARIN HIC FARKI YOK RUSYA SÖZDE TÜRKIYENIN YANIDAYIM DIYEN KALESLERE ARTIK GÜVEN OLMAZ BAAAS RUSYA DENILEN AYASLARA BAKALIM RUSYA NEREYE KADAR DAYANACAK ARTIK BIR NOKTA KOYAMA VAKTI GELDI PUTIN DENILEN ISTIHBARATCI .

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evet0
hayır1
cevapla 11.02.2020 13:42
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