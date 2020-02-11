Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk! Kar yağışı etkili oldu

Irak'ın başkentinde 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar, Bağdat'ı beyaza boyadı. Öte yandan Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği açıklandı.

Irak Meteoroloji Kurumu'na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun kar Bağdat 'ta sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü.





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.





Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi.









