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Bağdat'ta 12 yıl sonra ilk! Kar yağışı etkili oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020
12 YIL SONRA İLK! KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

'ın başkentinde 12 yıl aradan sonra yağan etkili , 'ı beyaza boyadı. Öte yandan Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği açıklandı.

Meteoroloji Kurumu'na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun , 'ta sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde () de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi.




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