İngiltere, koronavirüsü (coronavirüs) "ciddi ve yakın tehdit" ilan etti

İngiltere, yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı. Öte yandan Tayvan, Tayvan Boğazı'nda tarafları ayıran sınır hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasında yeni tip koronavirüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, koronavirüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek.

Ayrıca Çin'den tahliye edilen İngilizlerin gözlem altında tutulduğu 2 ayrı hastane, "tecrit tesisleri" olarak belirlenirken, salgının başladığı Vuhan kenti ve Hubey eyaleti de "enfekte bölge" ilan edildi.

Öte yandan, ülkede 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 8'e yükseldi.

ÇİN'DE 909 KİŞİ ÖLDÜ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan son açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirilmişti.

TAYVAN, SINIR HATTINI GEÇEN ÇİN UÇAKLARINI UZAKLAŞTIRDI

Tayvan, Tayvan Boğazı'nda tarafları ayıran sınır hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, H-6 tipi bombardıman uçağına eşlik eden Çin savaş uçaklarının dün ve bugün merkez hattını geçtiği ve adanın güney hava sahasına girdiği belirtildi.

Tayvan uçaklarının Çin uçaklarını bölgeden uzaklaştırdığı ifade edilen açıklamada, hava sahasındaki hareketliliğin yakından takip edildiği ifade edildi.

Güney kıyıları yakınındaki uçuşların kaç uçakla yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu uçuşların dün Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı üzerinde yapıldığı ve uzun mesafeli eğitim uçuşu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tayvan'ın bu uçuşlara mühimmat yüklü F-16 uçaklarıyla cevap verdiği ve hava gözetim araçlarının seferber edildiği vurgulandı.

TAYVAN'IN STATÜSÜ

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.