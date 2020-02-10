Azerbaycan'daki seçimin kazananı belli oldu

Azerbaycan'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçiminde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, 125 seçim bölgesinden 118'de en fazla oy alan adayların belirlendiğini, 7 seçim bölgesinde ise henüz belirlenmediğini açıkladı.

Penahov'un 118 seçim bölgesiyle ilgili açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 65 sandalye kazandı.





Sonuçlara göre 43 bağımsız aday milletvekili olurken, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.

Penahov, 7 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimle ilgili ciddi şikayetlerin bulunduğunu, bu bölgelerle ilgili sonuçların araştırmalar yapıldıktan sonra açıklanacağını belirtti.

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 47,81 oldu.





Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 6. kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.