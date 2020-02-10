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Afganistan'da 19 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
19 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'ın Kuner vilayetinin Savkai ilçesinde terör örgütü 'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 19 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Kuner Valisi Abdul Gani Muasammim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'ın Savkai'nin Dive Gul bölgesindeki mevzilerine hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Aralarında 3 Özbekistan, 4 vatandaşının bulunduğu 19 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Musammim, operasyonların devam edeceğini kaydetti.

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